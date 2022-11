Torcida do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 04/11/2022 15:29

Rio - O Botafogo foi derrotado para o Cuiabá na última terça-feira (01), e complicou sua situação no Campeonato Brasileiro. Embora não tenha tido muitos problemas durante o jogo, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima teve um pequeno trabalho fora de campo. Na súmula da partida, divulgada nesta sexta (04) pela CBF, o juiz informou que um laser vindo da torcida do Glorioso foi apontado em direção ao goleiro Walter, do Dourado.

Na súmula, o árbitro ainda destacou que o clube de General Severiano conseguiu identificar o responsável pela ativação do laser, e que um boletim de ocorrência foi entregue ao delegado da partida. Com isso, o Glorioso não deve sofrer nenhuma punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Confira o detalhe do caso apresentado por Jean Pierre Gonçalves Lima na súmula de Botafogo x Cuiabá:

"Informo que em dois momentos, um no primeiro tempo e outro no segundo tempo foi identificado um raio laser, que partia da arquibancada onde postava-se a torcida do Botafogo em direção à área onde encontrava-se o goleiro da equipe visitante. Informo que não houve qualquer prejuiízo no andamento da partida. Relato ainda que foi apresentado um boletim de ocorrência número 024-06885/2022 por parte do delegado da partida, onde foi identificado o Sr. Jonas Silva Basilio como autor dos fatos relatados acima."



O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (07), para enfrentar o Atlético-MG, às 20h, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.