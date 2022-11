Luis Henrique está emprestado ao Botafogo até junho de 2023 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/11/2022 11:08

Rio - Luis Henrique fez sua estreia pelo profissional do Botafogo em dezembro de 2019, justamente em um confronto diante do Atlético-MG no Mineirão. Quase três anos depois, o atacante relembrou o jogo marcante.

"Quando entrei me sentia realizando um sonho. Jogava uma partida de Campeonato Brasileiro por um grande clube como o Botafogo. Estava leve, confiante e as jogadas aconteciam com naturalidade. Espero que nesta segunda-feira as coisas possam acontecer de maneira parecida", declarou.

O jogador acabou sendo titular na rodada seguinte do Brasileirão e foi eleito o craque do jogo. Agora, de volta após breve passagem pelo futebol europeu (Olympique Marselha), o atacante espera ajudar o Glorioso a conseguir uma vaga para Libertadores.



"Restam três jogos (Atlético-MG, Santos e Athletico-PR) e precisamos somar o máximo de pontos possíveis. Temos chances e acreditamos nelas. Meu objetivo agora é contribuir para o sucesso da equipe nessa empreitada", completou.



O Glorioso entra em campo nesta segunda-feira, contra o Atlético-MG, às 20h, no Mineirão, em partida válida pelo Brasileirão.