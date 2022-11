Tchê Tchê é um dos destaques do Botafogo em 2022 - Vitor Silva/Botafogo

Tchê Tchê é um dos destaques do Botafogo em 2022Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/11/2022 10:00

Rio - O Botafogo volta a campo nesta segunda-feira (7), contra o Atlético-MG, no Mineirão, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Além do confronto direto por uma vaga na próxima Libertadores, o duelo também marca o reencontro do volante Tchê Tchê, que atuou pelo Galo no início da temporada e é uma das referências do Glorioso na reta final da competição.

Tchê Tchê atuava pelo Atlético em contrato de empréstimo junto ao São Paulo e se destacou em 2021, quando a equipe mineira levantou os canecos da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Na atual temporada, o volante chegou a disputar sete partidas do Campeonato Mineiro e uma da Libertadores, anotando um gol na competição continental diante do Tolima, fora de casa.

O Botafogo acertou a contratação de Tchê Tchê no dia 14 de abril, no início do Campeonato Brasileiro, quando, no último dia da primeira janela de transferências, entrou em acordo com o São Paulo para assinar em definitivo com o jogador, que teve contrato firmado até o fim de 2025.

O meio-campista chegou e herdou a histórica camisa seis, de Nilton Santos, um dos maiores ídolos da história do Alvinegro. Seu início não foi de muito brilho e, após amargar sequência de jogos sendo uma das últimas opções, deu a vota por cima para se tornar peça fundamental na equipe comandada por Luís Castro.



Tchê Tchê voltou a ganhar oportunidade no jogo de volta contra o América-MG, pela fase oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Botafogo foi derrotado por 2 a 0 e se despediu da competição dentro do Estádio Nilton Santos. Apesar do resultado, o volante foi elogiado e este foi o marco para uma transformação.

Desde então, o Botafogo já disputou 19 jogos. Tchê Tche foi titular em 18, tendo perdido apenas o clássico contra o Fluminense, que terminou empatado em 2 a 2, por estar cumprindo suspensão devido ao terceiro cartão amarelo.

Em seu primeiro ano como Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Botafogo chega nas últimas rodadas do Brasileirão sonhando com uma vaga na Libertadores e conta com toda disposição, combate e criatividade de Tchê Tchê diante de seu ex-clube. A bola rola às 20h no Mineirão.