Joel Carli em treino pelo BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/11/2022 14:25 | Atualizado 06/11/2022 14:32

Rio - Um dos jogadores mais identificados do elenco do Botafogo, o zagueiro Joel Carli pode ter seu contrato renovador. De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o clube carioca, no entanto, ainda analisa o período de contrato que irá propor ao argentino.

A decisão seria se o jogador renovaria por mais uma temporada ou somente até o fim do Carioca. O desejo do Botafogo é de que Carli encerre sua carreira no clube no ano que vem e depois permaneça no Glorioso para ocupar alguma função.

Carli, de 36 anos, chegou ao Botafogo em 2015 e sua primeira passagem pelo clube carioca durou até 2020. Ele acabou retornando para o Glorioso no ano seguinte. Seu principal momento foi na final do Carioca de 2018, quando no fim da partida, ele marcou o gol que levou a decisão contra o Vasco para os pênaltis. Na disputa, o Glorioso levou a melhor.

Na atual temporada, Carli começou o ano como titular, mas sofreu muitas lesões e acabou perdendo espaço para Cuesta e Adryelson que foram a dupla de zaga alvinegra. No total, o argentino atuou em 16 jogos, fezdois gols e deu uma assistência em 2022.