Publicado 06/11/2022 17:00

Rio - O Botafogo espera disputar mais de um amistoso durante sua estadia em Londres. Além do Crystal Palace, o clube busca outros confrontos para dar mais experiência ao elenco. A informação é do "ge".



O único impasse do planejamento alvinegro chama-se "calendário". Os jogadores precisam entrar de férias durante um tempo estabelecido e os dias prolongados na Inglaterra poderiam afetar este cronograma.



O retorno da delegação deverá acontecer no dia 5 de dezembro. A excursão do Glorioso ocorre após o fim do Brasileirão. O time de Luís Castro ainda jogará três partidas nesta temporada e sonha com uma vaga para Libertadores.



O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Atlético-MG, às 20h, no Mineirão, pelo Brasileirão.





