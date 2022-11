Chay jogou apenas seis partidas pelo Cruzeiro - Foto: Marco Ferraz/Cruzeiro

Publicado 07/11/2022 15:41

Com o fim do contrato de empréstimo ao Cruzeiro, Chay se prepara para voltar ao Botafogo em 2023. O jogador disputou apenas seis partidas pelo clube mineiro, com uma assistência e nenhum gol, e não agradou à diretoria mineira, que optou por não permanecer com ele.

"Eu volto para o Botafogo, já conversei lá e me reapresento. O futuro vamos decidir. Tenho contrato com o Botafogo, espero a decisão deles e do meu empresário e vamos ver o que acontece", disse Chay ao Canal Samuel Venâncio, no Youtube.



Entretanto, Chay deve ser negociado novamente pelo Botafogo. Ele perdeu espaço com o técnico Luís Castro e ficou fora dos planos para o segundo semestre de 2022. Com a chegada de reforços, terá ainda menos chances.



Com contrato até 2024 com o Glorioso, o jogador deve ser negociado novamente com outro clube.