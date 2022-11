Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo

Luís CastroVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/11/2022 17:08

Nesta segunda-feira, o Botafogo atualizou a situação dos jogadores entregues ao Núcleo de Saúde e Performance. A principal novidade é Lucas Mezenga, que avançou para a fase de transição. Já Breno, Danilo Barbosa, Eduardo e Kayque continuam em tratamento.

Mezenga, vale lembrar, não é relacionado para uma partida desde setembro. No entanto, ele se lesionou apenas no meio de outubro e segue entregue ao Departamento Médico desde então.

Já Danilo Barbosa se lesionou no mesmo período e não entra em campo desde a derrota para o Internacional, no dia 16 de outubro. Ele chegou ao Alvinegro na segunda janela de transferências, mas ainda não conseguiu se firmar no time e disputou apenas seis partidas pelo Alvinegro.

Por fim, Breno, Eduardo e Kayque sofreram lesões mais sérias. Portanto, só devem retornar ao Botafogo para a temporada 2023.