Gatito Fernández falou sobre a situação de seu contrato com o BotafogoVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 07/11/2022 20:30

O Botafogo ganhou uma preocupação para a reta final do Campeonato Brasileiro. Isso porque o goleiro Gatito Fernández sentiu um problema no ombro e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Atlético-MG, que acontece nesta segunda-feira, no Mineirão.

O lance que gerou o problema no goleiro aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo. Dentro da área, Zaracho cortou de Gatito, que deslizou no chão e imediatamente indicou dores na região do ombro.

Dessa forma, ele precisou ser substituído por Lucas Perri, que foi contratado pelo Alvinegro na última janela de transferências. Esta, inclusive, é apenas a segunda partida do goleiro com a camisa do Botafogo.