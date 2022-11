Marçal é lateral-esquerdo do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Marçal é lateral-esquerdo do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/11/2022 21:02

O Botafogo já tem uma baixa confirmada para a partida contra o Santos. O lateral-esquerdo Fernando Marçal recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG, nesta segunda-feira, e precisará cumprir suspensão automática na próxima rodada.

O lance que rendeu a punição ao lateral aconteceu já nos acréscimos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio na área do Botafogo, Marçal e Réver se desentenderam e receberam o cartão amarelo.

Para a posição, o reserva imediato do camisa 21 é Hugo. DG, que chegou ao Alvinegro neste ano para o time B, também é opção para Luís Castro.

Vale lembrar que Gatito sentiu um problema no ombro nessa partida contra o Atlético-MG, precisou ser substituído e também pode ficar de fora.

O jogo do Botafogo contra o Santos acontece na próxima quinta-feira, às 20h, no Nilton Santos. O confronto é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.