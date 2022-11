Gatito Fernández - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/11/2022 13:30

Rio - O ano de 2022 chegou ao fim para Gatito Fernández. Com uma lesão no ombro esquerdo, o goleiro não terá condições de jogo nas duas últimas rodadas do Brasileirão e, portanto, não atua mais nesta temporada. A informação foi dada inicialmente pelo SBT.

Gatito precisou ser substituído na partida contra o Atlético-MG, na última segunda-feira, ainda no início do primeiro tempo. O paraguaio ainda realizará exames para saber a gravidade da lesão, mas a certeza é que ele não volta ao gol do Botafogo neste ano.

Sem Gatito, Lucas Perri deve ser o titular do Botafogo nos dois últimos compromissos do Brasileirão. O Glorioso volta a campo na próxima quinta-feira, ás 20h, no Nilton Santos.