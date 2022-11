Tiquinho Soares participou dos dois gols do Botafogo na vitória sobre o Atlético-MG, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/11/2022 11:56

Rio - O Botafogo fez mais uma vítima como visitante no Brasileirão. O Alvinegro venceu o Atlético-MG por 2 a 0, na segunda-feira (7), pela 36ª rodada, e segue vivo na disputa por uma vaga na Libertadores. Autor do segundo gol e garçom do primeiro, Tiquinho Soares foi o destaque da partida. O atacante destacou a força do time fora de casa.

"Estamos deixando a desejar diante da nossa torcida, mas fora de casa estamos tendo um pouco de sorte. Não somos um time de contra-ataque, mas, sim, de estratégia. Nós tivemos uma semana de estratégia. Jogamos contra uma grande equipe, fomos felizes e vamos para casa com os três pontos", disse.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 50 pontos e ocupa o 10º lugar. O Atlético-MG, que está com a última vaga para a Libertadores neste momento, tem 52. O Alvinegro tem mais dois jogos pela frente, sendo um em casa e um fora. O time comandado por Luís Castro não depende apenas de si para garantir a vaga, mas terá que superar a irregularidade dentro de casa.

O Botafogo tem mais dois jogos pela frente, sendo um em casa e um fora. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 20h, contra o Santos, no Nilton Santos, pela 37ª rodada. O time carioca encerra a temporada contra o Athletico-PR, que também luta por uma vaga na Libertadores, no domingo (13), às 16h, na Arena da Baixada.