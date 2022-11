Técnico do Botafogo, Luís Castro acredita em vaga na Libertadores - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 08/11/2022 09:32

Com a vitória por 2 a 0 no confronto direto com o Atlético-MG, o Botafogo ficou a apenas dois pontos do G-8 e segue sonhando com a Libertadores em 2023. Esse é o objetivo principal, mas o técnico Luís Castro prefere manter os pés no chão, afinal, o Glorioso precisará vencer os dois jogos que restam, e torcer por tropeços de quem está à frente na tabela.



Por isso, o treinador foca no que o Botafogo conseguiu até o momento.



"É importante dizer que garantimos matematicamente a vaga na Sul-Americana. Olhamos para cima até o último segundo do campeonato e até ser possível. Somos mais um daqueles que querem muito entrar na Libertadores. Agora, se vamos ter capacidade para isso, só o futuro dirá. Os próximos jogos que vão dizer se temos capacidade ou não", afirmou.



Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, quem chegar a 56 pontos tem 99,2% de chance de garantir a vaga na Libertadores. esse é o número máximo que o Botafogo pode alcanaçr no Brasileirão.



Para isso, precisará vencer o Santos no Rio e o Athletico-PR, fora de casa.