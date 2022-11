Victor Sá fez um dos gols do Botafogo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no Mineirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/11/2022 16:22

Víctor Sá entrou no segundo tempo, marcou um gol e teve uma excelente atuação na vitória do Botafogo em cima do Atlético-MG por 2 a 0 no Mineirão, mais uma fora de casa. Ao analisar os resultados como visitante, o atacante admitiu que os jogadores se sentem pressionados quando atuam no Nilton Santos.



"É um questionamento interno que nós fazemos. Fora a gente vem vencendo bastante, e dentro de casa as coisas não acontecem da forma que a gente quer. Isso é uma cobrança que nós fazemos. O nervosismo de fazer os gols e querer vencer dentro de casa talvez faça as coisas não acontecerem. Quando é fora de casa, a gente joga um pouco mais leve e solto", declarou Víctor Sá no programa "Seleção SporTV" desta terça-feira (8).



"Em alguns jogos dentro de casa, sabemos que estamos jogando bem, mas o gol não acontece, o nervosismo vem e a gente escuta o que está passando no estádio. Quando toma o gol, logicamente desestabiliza a equipe. No lance do gol, quando a bola veio, você se sente mais leve, porque sabe que a pressão estava toda no Atlético", completou.



O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Santos, às 20h, no Nilton Santos, em partida válida pelo Brasileirão. Em casa, o time de Luís Castro vai em busca da segunda vitória consecutiva na competição.