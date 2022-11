Lucas Perri tem duas partidas pelo Botafogo e poderá fazer mais duas - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/11/2022 13:23

Contratado na reta final da janela de transferências para fazer sombra a Gatito, Lucas Perri agora terá duas partidas para mostrar serviço e ganhar pontos na disputa interna com o companheiro para 2023. Com a lesão do titular, o goleiro de 24 anos jogará na quinta-feira (10) contra o Santos, em casa, e no domingo, contra o Athletico-PR.

Perri entrou durante a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, quando Gatito sofreu lesão no ombro esquerdo, e teve boa atuação. Inclusive, viralizou na internet ao fazer uma reposição de bola numa espécie de 'jornada nas estrelas' do vôlei.



"Ficamos preocupados com a lesão do Gatito, esperamos que ele se recupere o mais rapidamente possível. Mas fico feliz por, quando solicitado, poder dar uma resposta para a equipe e ajudar a sair com a vitória", disse o camisa 12 à Botafogo TV.



E os dois últimos jogos na temporada terão clima de decisão para o Botafogo, o que aumenta a responsabilidade de Lucas Perri. Afinal, o Glorioso ainda tem chance de garantir uma vaga na pré-Libertadores, e precisa de duas vitórias para ter chance.