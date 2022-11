Botafogo conquistou seu oitavo título do OPG - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/11/2022 17:26

Rio - O Botafogo é o campeão da Copa Rio/OPG Sub-20. Na tarde quarta-feira (9), no Estádio Aniceto Moscoso, tradicional da Rua Conselheiro Galvão, o Glorioso venceu o Madureira, de virada, pelo placar de 3 a 2 e conquistou o bicampeonato da importante competição da categoria.

O Glorioso já havia vencido a partida de ida por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, e foi até a Zona Norte carioca podendo até empatar. O Tricolor Suburbano abriu 2 a 0, com gols de Gustavo e Henrique, e estava, com o resultado parcial levantando o caneco.

Na reta final da primeira etapa, já nos acréscimos, Raí cobrou falta e o goleiro do Madura soltou nos pés de Peloggia, que diminuiu para o Botafogo. Na segunda etapa, aos seis minutos, foi a vez de Raí brilhar em bela finalização no canto direito. No último lance do jogo, em saída errada da zaga do "MEC", Sapata apareceu para completar para o fundo da rede e dar números finais ao marcador.

O Glorioso tem agora oito troféus da competição, a segunda mais importante da categoria no estado, atrás apenas do Cariocão.