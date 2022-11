Santos venceu o Botafogo por 2 a 0 no primeiro turno do Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/11/2022 15:12

Rio - O Botafogo recebe a equipe do Santos nesta quinta-feira (10), às 20h, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, de olho em uma vaga na Libertadores. O técnico do Peixe, Orlando Ribeiro, tem quatro desfalques confirmados para o duelo na casa do Glorioso.

A equipe da Vila Belmiro não contará com Luiz Felipe, zagueiro, e Zanocelo, volante, que receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. Felipe Jonathan, lateral-esquerdo, e Lucas Braga, atacante, ambos lesionados, também ficam fora.

Orlando Ribeiro, no entanto, terá os retornos de Maicon, zagueiro recuperado de lesão muscular, e Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

Já o Botafogo, comandado pro Luís Castro, terá os desfalques de Marçal, lateral-esquerdo, e Victor Sá, atacante autor do primeiro gol da equipe na vitória sobre o Atlético-MG, suspensos pro terceiro cartão amarelo.