Lateral-direito Renzo Saravia em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Lateral-direito Renzo Saravia em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 09/11/2022 19:57 | Atualizado 09/11/2022 19:57

O Botafogo já começa a fazer a análise do elenco atual visando a próxima temporada. A diretoria do clube decidiu por não renovar o contrato de Renzo Saravia, que ficará livre no mercado após o fim do Campeonato Brasileiro.