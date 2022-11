Tiquinho Soares é destaque do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/11/2022 11:28

O Botafogo ficou mais perto de terminar no G-8 e se classificar para a pré-Libertadores de 2023. Com os tropeços de São Paulo e América-MG nesta penúltima rodada de Brasileirão, o Glorioso pode subir para o sétimo lugar na tabela se vencer em casa o Santos, nesta quinta-feira (10), às 20h.



Pulo na tabela

Com 50 pontos, o Botafogo pode ultrapassar São Paulo (perdeu para o Inter por 1 a 0 e ficou com 51), Fortaleza (goleou por 6 a 0 o Bragantino e tem 52) e o América-MG (ficou com 52 com a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras) se vencer.



E se o Atlético-MG, com 52 pontos, tropeçar em casa com o Cuiabá, o Glorioso também pode ultrapassá-lo e terminar a rodada em sétimo lugar.



Botafogo depende de si

Mais importante no momento, é que o time de Luís Castro passou a depender apenas de si para terminar no G-8. Ou seja, se vencer o Santos e bater o Athletico-PR, na última rodada, garantirá vaga na Libertadores de 2023 sem precisar torcer por tropeços dos adversários.