Lucas Fernandes foi o grande destaque do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/11/2022 21:52

O Botafogo entrou no G8 do Campeonato Brasileiro e só depende de si para confirmar a vaga na Libertadores. Nesta quinta-feira, o Glorioso bateu o Santos por 3 a 0 no Nilton Santos, em partida válida pela penúltima rodada da competição. Lucas Fernandes (2) e Tiquinho Soares marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, o Alvinegro Carioca chegou aos 53 pontos e saltou para o oitavo lugar do Brasileirão. O Peixe, por sua vez, continua com 47 pontos na 12ª posição e não tem mais chances de se classificar para a Libertadores.

Agora, as duas equipes viram a chave para a última rodada do campeonato. O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Athletico na Arena da Baixada. Já o Santos recebe o Fortaleza na Vila Belmiro, no mesmo dia e horário.

A PARTIDA

Com a necessidade de vencer para entrar no G8, o Botafogo começou o jogo em cima do Santos. A blitz funcionou, e o Glorioso abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo. Lucas Fernandes recebeu a bola no meio-campo, avançou, limpou a marcação de Rodrigo Fernández e bateu colocado de perna esquerda para estufar as redes do Peixe.

O domínio do Botafogo se manteve até os 20 minutos. Depois disso, o Santos começou a equilibrar a partida e passou perto do empate logo na primeira finalização que deu no jogo. Aos 23, Nathan cruzou na área, e Marcos Leonardo subiu sozinho para cabecear. A bola, no entanto, quicou e saiu por cima do gol defendido por Lucas Perri.

Após esse rápido período de mais equilíbrio, o Glorioso voltou a ditar o ritmo da partida e quase ampliou a vantagem. Aos 32 minutos, Júnior Santos fez boa jogada individual, invadiu a área e tocou para Tiquinho Soares. O camisa 9 encheu o pé, mas João Paulo conseguiu dar um leve toque na bola, que ainda carimbou o travessão.

No retorno do intervalo, o cenário foi bem parecido a que aconteceu no primeiro tempo. O Alvinegro Carioca pressionou o Santos e logo balançou as redes. Aos oito minutos da etapa complementar, Daniel Borges descolou um ótimo lançamento para Lucas Fernandes, que entrou na área, cortou a marcação de Maicon e bateu bonito de perna esquerda para fazer o segundo.

O Botafogo, aliás, não relaxou depois de marcar o segundo. Continuou em cima do Santos, que não tinha resposta para o ritmo imposto pelo time de Luís Castro, e foi premiado com mais um gol. Aos 24', Jeffinho fez boa jogada individual pelo lado esquerdo, levou para o meio e bateu rasteiro. João Paulo deu rebote, e Tiquinho Soares apareceu para completar e dar números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Santos



Data e Hora: 10/11/2022, às 20h

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)



Cartões amarelos: Carabajal, Eduardo Bauermann, Rodrigo Fernández e Camacho (SAN) / Gabriel Pires e Hugo (BOT)

Cartões vermelhos: Eduardo Bauermann (SAN)

Gols: Lucas Fernandes (1-0)(09'/2ºT) / Lucas Fernandes (2-0)(07'/2ºT) / Tiquinho Soares (3-0)(24'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Lucas Perri; Daniel Borges (Rafael, 34'/2ºT), Adryelson, Victor Cuesta (Joel Carli, 40'/2ºT) e Hugo (Saravia,, 23'/2ºT); Tchê Tchê, Gabriel Pires (Jacob Montes, 40'/2ºT) e Lucas Fernandes (Patrick de Paula, 34'/2ºT); Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares.

SANTOS (Técnico: Orlando Ribeiro)

João Paulo; Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Sandry, 33'/2ºT), Rodrigo Fernández e Carabajal (Tailson, 23'/2ºT); Luan, Ângelo (Lucas Barbosa, 33'/2ºT) e Marcos Leonardo (Rwan, 23'/2ºT).