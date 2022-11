Franco Díaz - Divulgação / Vélez

Publicado 10/11/2022 17:01

Rio - O Botafogo, depois da chegada de John Textor, vem se observando muito observador ao mercado internacional, não somente da Europa e Ásia, mas também em relação aos países vizinhos sul-americanos. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube carioca está de olho no volante Franco Díaz, que defende o Vélez Sarsfield.

De acordo com o site, o Alvinegro já teria iniciado conversas pelo jogador. Díaz teria sido recomendado pelo Centro de Inteligência e Análise de Mercado do Botafogo. Com 22 anos, o jovem seria uma excelente “oportunidade de mercado”. O Glorioso tem a concorrência da Universidad Católica, do Chile.



A oferta deverá ser por 100% dos direitos econômicos do argentino. Franco Díaz tem contrato até dezembro de 2024. A multa rescisória está fixada em 5 milhões de dólares (R$ 25,9 milhões, pela cotação atual). O Vélez tem de 50% do passe do jogador e o restante pertence ao Temperley. Na atual temporada, o volante entrou em campo em 16 partidas e fez um gol.