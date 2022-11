Gatito sofre com mais um problema físico no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Gatito sofre com mais um problema físico no BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 10/11/2022 16:37

Fora das duas últimas partidas do Botafogo pelo Brasileirão, Gatito Fernández tem uma grave lesão no ombro esquerdo, constatada após exames complementares nesta semana, e passará por uma cirurgia no local.



Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, o Glorioso informou que ainda não há data definida, nem onde será o procedimento. Enquanto isso, ele segue acompanhado pelos médicos do clube.



Gatito Fernández machucou o ombro esquerdo durante a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no Mineirão, na última segunda-feira. Ele foi substituído por Lucas Perri, que será o titular nesta quinta, contra o Santos, e no domingo, diante do Athletico-PR.



Com a cirurgia do paraguaio, que não tem data para voltar aos gramados, o goleiro de 24 anos deve começar a próxima temporada como titular do Botafogo.