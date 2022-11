Lucas Fernandes fez dois gols na vitória do Botafogo contra o Santos - Vitor Silva/Botafogo

Lucas Fernandes fez dois gols na vitória do Botafogo contra o SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 11/11/2022 15:14

Foram necessários 25 jogos para, enfim, Lucas Fernandes desencantar com a camisa do Botafogo e balançar as redes. Grande destaque ao fazer dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, o jogador de 25 anos cada vez mais se firma no time e cai nas graças da torcida, principalmente com o desempenho nos jogos.

"A gente espera chegar num clube e desempenhar o melhor papel dentro de campo, poder ajudar nossos companheiros e deixar nosso torcedor feliz. Meu gol demorou para sair, mas acho que isso não apaga as boas atuações. Fui feliz de ajudar a minha equipe com dois gols e poder sair com a vitória", disse Lucas Fernandes, complementando.



"Tenho trabalhado bastante no dia a dia finalização, jogadas ofensivas e tinha certeza que uma hora iria sair. Saiu e pude coroar o meu trabalho".



Castro brinca sobre renovação de Lucas Fernandes



Emprestado pelo Portimonense, de Portugal, até o fim de 2023, o meia ainda tem mais uma temporada para crescer, mas o que vem fazendo já bastou para o técnico Luís Castro. O português brincou durante a coletiva sobre uma possível compra dos direitos econômicos do jogador.



"Vamos pensar no assunto", disse sorrindo.



Luís Castro também brincou sobre o fim do jejum de Lucas Fernandes. "Já era hora de fazer gols, já tinha perdido tantos… Também já estava na horinha… (risos). O Lucas tem sido afetado pelas lesões e por isso fez uma temporada um pouco irregular em termos de utilização. É um jogador com qualidades técnicas elevadas, move-se à vontade em campo, tem paz dentro dele", analisou.