Jeffinho entrou na mira de clubes do exterior - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/11/2022 16:06

Rio - O Botafogo terá problemas para segurar uma das principais joias para 2023. O atacante Jeffinho, um dos destaques do time na temporada, está sendo observado por clubes da Europa, Ásia e Estados Unidos. Entretanto, ainda não tem propostas ou consultas formais pelo jogador.

Jeffinho, de 22 anos, chegou no clube após o Campeonato Carioca, onde se destacou pelo Resende. Em seis meses, o jovem foi de reforço do time B para destaque do time principal. Ele assinou recentemente um contrato até 2025.

Para proteger a joia, o Botafogo renovou o contrato e aumentou a multa rescisória. Em 2022, Jeffinho tem dois gols e três assistências em 25 jogos. Segundo o portal "ge", a diretoria alvinegra promete estudar propostas a partir de 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões).

Na disputa por uma vaga na Libertadores, o Botafogo volta a campo no próximo domingo (13), às 16h, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela última rodada do Brasileirão. O Alvinegro é o oitavo colocado, com 53 pontos, e depende de si para conseguir a vaga.