Chay jogou apenas seis partidas pelo CruzeiroFoto: Marco Ferraz/Cruzeiro

Publicado 12/11/2022 13:08

Rio - Destaque do Botafogo na campanha do título da Série B em 2021, Chay foi emprestado ao Cruzeiro em meio a um 2022 irregular. Após conquistar o acesso novamente, desta vez na Raposa, o meia retornará ao Glorioso já no início de dezembro. Em entrevista ao canal "Resenha com TF", ele negou ter saído do Alvinegro por um possível mau relacionamento com Luís Castro e afirmou que quer ficar no clube.

"Tenho contrato até o final de 2024. A minha ideia é voltar para o Botafogo e ver a ideia que o Luís Castro tem para a frente, se vai contar comigo ou não. Assim que fui lá no Lonier, vi grandes amigos e tive contato com ele. Falou "bem-vindo de volta", me parabenizou pelo título, conversamos um pouco sobre a lesão. Diferente do que todo mundo acha (risos), nosso relacionamento era muito bom", disse.

Sem problemas com o português, Chay resolveu, então, revelar o motivo de ter saído do Botafogo por um período. O meia passou por problemas que não estava conseguindo lidar.

"Achei que precisava de respirar novos ares. Criou-se uma pressão em cima do Chay que eu não estava entendendo. Parecia que tudo que ocorria era minha culpa, isso porque tinham mais 30 jogadores no elenco. Precisei sair para passar um pouco a ideia da torcida de que eu era o problema. Sou um ser humano, como outro qualquer", concluiu.