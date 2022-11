Júnior Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/11/2022 10:00

Rio - Com contrato com o Botafogo até o fim do ano, o atacante Júnior Santos agradou os dirigentes do clube carioca, que tentará mantê-lo. O jogador, de 28 anos, vem sendo titular nas últimas partidas do Glorioso no Brasileiro. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

No acordo com o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, o Botafogo tem a opção de compra pelo jogador fixada em R$ 20 milhões. Apesar disso, o interesse do clube carioca é um novo empréstimo por Júnior Santos.

Júnior Santos chegou ao Botafogo no segundo semestre e vem atuando com Luís Castro. O atacante, de 28 anos, entrou em campo em 14 partidas, fez um gol e deu duas assistências.