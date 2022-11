Luís Castro é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/11/2022 15:49 | Atualizado 14/11/2022 15:51

Rio - O Botafogo não conseguiu se classificar para a Libertadores e foca agora no planejamento visando 2023, com chegadas e saídas no elenco comandado pelo português Luís Castro. A diretoria alvinegra já conversa pela montagem de um novo plantel e os laterais, mais uma vez, serão prioridade.

Assim, atletas da posição já lideram e abrem a barca do Botafogo ao fim do Campeonato Brasileiro: Renzo Saravia, lateral-direito, e Carlinhos, lateral-esquerdo, não permanecem para o próximo ano.

O argentino, que atua pelo lado direito, chegou no início do ano como uma das primeiras contratações da 'era Textor', mas não conseguiu despontar com a camisa alvinegra, convivendo com críticas por parte da torcida e oscilação no time. Ele e seus representantes foram comunicados sobre já iniciarem busca por um novo clube.

Carlinhos, por sua vez, permaneceu treinando com o grupo ao longo de toda a temporada. O experiente lateral-esquerdo se lesionou ainda no Campeonato Carioca, precisou passar por cirurgia e não estava nos planos de Castro. Seu contrato se encerra nesta quinta-feira (15).

Após terminar o Brasileirão na 11ª colocação em seu primeiro ano como Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Botafogo agora de prepara visando o amistoso contra o Crystal Palace, no dia 3 de dezembro, no Selhurst Park, em Londres.