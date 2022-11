Jeffinho - Vitor Silva / Botafogo

Jeffinho Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/11/2022 18:48

Rio - Uma das revelações da temporada de 2022, o atacante Jeffinho não deverá ser negociado pelo Botafogo na janela de transferência do começo do ano que vem. De acordo com informações do jornalista turco Ekrem Konur, o clube carioca não planeja negociar o jovem agora.

Segundo o jornalista, Ajax, do Holanda, Newcastle e West Ham, da Inglaterra, teriam interesse na contratação do jogador. Jeffinho, de 22 anos, chegou ao Glorioso para reforçar o time B, vindo do Resende. Com o tempo, ganhou espaço na equipe de Luís Castro.

O Glorioso planeja fazer do atacante a maior venda da história do clube carioca. Jeffinho tem contrato até o fim de 2026 com o Botafogo. Ele atuou em 26 jogos, marcou dois gols e deu três assistências em 2022.