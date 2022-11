Klaus não brilhou com a camisa do Atlético-GO - Alan Deyvid/Atlético-GO

Publicado 14/11/2022 19:54

Rio - Emprestado pelo Botafogo até o fim de 2023, o zagueiro William Klaus está de saída do Atlético-GO. A informação é de Nathália Freitas, do Sistema Sagres, nesta segunda-feira (14/11) no Twitter.

Klaus deixou o Glorioso no meio da temporada e chegou sob grande expectativa ao Dragão, mas fez apenas 13 jogos pela equipe, que, devido à campanha ruim, acabou sendo rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O defensor foi contratado pelo Botafogo no início da temporada, quando o clube ainda preparava o terreno para o investimento de John Textor, assinou contrato até o fim do próximo ano, mas não convenceu, amargando constantemente presenças no banco de reservas.

Com o planejamento já sendo traçado, tudo indica que Klaus não será aproveitado pelo Botafogo na próxima temporada. O time comandado por Luís Castro volta a ter calendário internacional e disputará a Sul-Americana.