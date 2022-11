Renzo Saravia não permanece no Botafogo em 2023 - Vitor Silva/Botafogo

16/11/2022 16:02

No primeiro dia de folga do elenco, o Botafogo anunciou a saída de Saravia. O lateral-direito argentino tinha contrato até o fim da atual temporada e o clube optou por não renovar. Com isso, irá ao mercado em busca de um reforço para a posição.

Contratado já sob o comando da SAF, Saravia e seus empresários foram comunicados da decisão na última semana. Aos 29 anos, o argentino disputou 29 partidas e deu duas assistências.



" O atleta Renzo Saravia não vai permanecer no clube em 2023. O jogador, que fez parte do primeiro ano da SAF, sempre teve uma postura muito profissional, com dedicação nos treinos e nos jogos. O Glorioso deseja sorte em seus futuros desafios e sucesso na carreira. Valeu, Saravia!", disse o Botafogo em comunicado.



Com a decisão, o elenco alvinegro tem à disposição para o setor Rafael e Daniel Borges. O time se reapresenta na próxima segunda-feira (21) para iniciar a preparação para o amistoso contra o Crystal Palace, na Inglaterra.