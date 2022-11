Jeffinho renovou com o Botafogo por mais três temporadas - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Jeffinho renovou com o Botafogo por mais três temporadasVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 15/11/2022 14:50

Rio - Um dos destaques do Botafogo em 2022, Jeffinho passou por mudanças drásticas em sua carreira. Revelado pelo Resende, o jovem chegou ao Glorioso como mais um jogador para o Time B, mas contou com o prestígio do técnico Luís Castro e virou peça-chave da equipe principal. Em entrevista ao youtuber "Cartolouco", a joia alvinegra revelou que quase parou na Série B do Brasileirão.

"Eu estava negociando com o Brusque. Aí o Botafogo procurou no finalzinho para ir para o sub-23, tive uma conversa com o meu empresário, para me ajudar no que eu tinha que fazer. Para o Brusque ia para o profissional, jogar a Série B, no Botafogo ia para o sub-23. Escolhi o Botafogo, porque já acreditava na reestruturação. Falei 'vou para o Botafogo, vou tentar a sorte'. Acabou que nem joguei no sub-23, já subi para o profissional e fiquei", disse.

Jeffinho recebia um salário mínimo mensal pelo Resende e assinou contrato até o fim de 2025 com o Botafogo, o que transformou sua vida financeira. Na conversa, ele brincou com Cartolouco, com quem treinou junto no clube do sul do Estado em 2021.

"Saímos do Resende, uma luta do car***... Não que não era bom, mas aqui está muito melhor. Fomos na praia ontem. Falei 'mãe, escolhe o que você quer tomar aí'. Antigamente não dava não, levava de casa (risos)", brincou.

Com sondagens de clubes europeus após ser uma das revelações do Brasileirão, Jeffinho deve ser valorizado ainda mais pelo Botafogo e lapidado para a próxima temporada. A diretoria alvinegra não pretende considerar propostas pelo atacante.