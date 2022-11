Victor Cuesta chegou ao Botafogo por empréstimo junto ao Internacional em abril deste ano - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/11/2022 17:13 | Atualizado 16/11/2022 17:13

Um dos destaques do Botafogo na temporada, Victor Cuesta mandou uma mensagem para os torcedores e membros do clube. Nas redes sociais, o zagueiro agradeceu a todos pelo ano e fez uma projeção para a temporada de 2023.

"Somente agradecer a todos que fazem parte do Clube Botafogo, por esse ano em que trabalhamos juntos, foi uma honra ter vestido o manto do Glorioso. Obrigado à torcida Botafoguense que se fez presente em cada estádio do Brasil! Ano que vem trabalharemos ainda mais forte para buscarmos os objetivos traçados! Vamos, Botafogo!", escreveu Cuesta.

Vale lembrar que o jogador chegou ao Botafogo por empréstimo junto ao Internacional em abril deste ano. Inicialmente, o contrato com o Glorioso era válido até o fim de 2022. No entanto, as partes já entraram em acordo e estenderam o vínculo até o fim de 2023.