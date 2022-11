Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/11/2022 12:04

Apesar do ponto principal para 2023 ser o investimento na estrutura e na melhora do CT, o Botafogo não fecha os olhos para o mercado e a evolução da equipe para a próxima temporada. O clube já tem milhares de nomes mapeados e prioridades de posições para buscas.

Em conversas iniciais sobre planejamento envolvendo a equipe, Luís Castro indicou que a prioridade para a diretoria deve ser buscas por goleiro, lateral-direito, zagueiro e ponta-direita.

As posições foram solicitadas - e entendidas - com um nível de aumentar a qualidade geral do elenco e chegarem para disputar posição como titulares nos respectivos setores.

O trabalho é conjunto: não à "moda antiga", quando o treinador chegava, pedia por um jogador e a diretoria ia atrás do nome em específico. O comandante solicita características, a equipe de mercado vai, diante dos números levantados dos observados, e passa uma lista dos atletas que se encaixam. A partir disto, a comissão técnica e a diretoria conversam sobre os planos e para onde partir.

Marlon Freitas, que jogou nos Atlético-GO pelos últimos anos, com um pré-contrato assinado, já é o primeiro reforço confirmado para 2023.