John Textor, acionista majoritário da Botafogo SAFVito Silva / Botafogo

Publicado 17/11/2022 13:19

Rio - Mesmo após a criação da SAF, o Botafogo ainda encontra algumas dificuldades financeiras. De acordo com o site "GE", apesar do aporte milionário de John Textor, o clube está atrasado com alguns pagamentos, como uvas, premiações e comissões para empresários. Os salários de jogadores e funcionários estão em dia.

Segundo o veículo, a maior reclamação de atletas é em relação às luvas. São bônus que, na maioria das vezes, são divididos e pagos ao longo dos contratos. Também há débito em relação à premiação de jogos.

Mesmo em dia, os direitos de imagem também têm sido uma preocupação por conta da imprevisibilidade dos pagamentos em alguns meses. Alguns salários são depositados dentro do prazo, enquanto alguns demoram algumas semanas para receber. Já alguns agentes reclamam do acúmulo de parcelas de comissões em atraso.

Internamente, o Botafogo alega que tem problemas com fluxo de caixa, mas que serão contornados posteriormente. Procurado pelo "GE", o clube falou em "responsabilidades inesperadas significativas do clube, que nunca deveriam ter sido exigidas para uma SAF".