Joel Carli é um dos líderes do elenco do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Joel Carli é um dos líderes do elenco do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/11/2022 13:45

Rio - O Botafogo e representantes de Joel Carli se reunirão na próxima semana para discutir o futuro do zagueiro, que tem contrato com o clube até o fim do ano. A ideia do Glorioso é propor uma extensão de vínculo, mas ainda sem termos claros. As informações são do portal "Fogão na rede".

A diretoria alvinegra deseja renovar o contrato com o argentino, mas ainda definirá o período. A extensão pode ser tanto até o fim do Campeonato Carioca, quanto por mais uma temporada. Além disso, o principal foco do Botafogo é que Joel Carli, de 36 anos, encerre sua carreira no clube, pelo qual é ídolo.

O Glorioso, inclusive, vê com bons olhos a permanência de Carli após o encerramento de sua carreira. A intenção é que o jogador exerça uma função fora dos gramados profissionais ou nas categorias de base. Um dos líderes do elenco alvinegro, o argentino atuou em 17 jogos nesta temporada, marcou dois gols e deu uma assistência.