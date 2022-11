Torcida do Botafogo irá comparecer ao amistoso contra o Crystal Palace - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/11/2022 16:25

Rio - A torcida do Botafogo promete comparecer no amistoso contra o Crystal Palace, no começo de dezembro, em Londres. Até o momento, pouco mais de 750 ingressos já foram vendidos para o duelo que será disputado no Estádio Selhurst Park.

A torcida do Glorioso ficará na arquibancada Whiterhorse Lane. Os bilhetes custam o mesmo valor do que as entradas para torcedores do Crystal Palace: £20 (adultos, cerca de R$ 130), £10 (idosos, estudantes e jovens de 18 a 21 anos, cerca de R$ 65) e £5 (crianças e jovens até 18 anos, aproximadamente R$ 32). Torcedores do Botafogo de todo o planeta estão se mobilizando para ir ao duelo.

O elenco do Botafogo se reapresentará no dia 21 de novembro, no CT Lonier, para se preparar para o amistoso contra o Crystal Palace, equipe inglesa que também foi comprada por John Textor. Os clubes se enfrentam no dia 3 de dezembro, às 9h30 (horário de Brasília), no Estádio Selhurst Park, em Londres, na Inglaterra.