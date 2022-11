Renzo Saravia não permanece no Botafogo em 2023 - Vitor Silva/Botafogo

Renzo Saravia não permanece no Botafogo em 2023Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/11/2022 18:33



O lateral-direito Renzo Saravia se despediu oficialmente do elenco alvinegro e deu adeus ao Botafogo em post nas redes sociais. Em fim de contrato, a diretoria do clube optou por não renovar com o jogador de 34 anos.

"Querida família do Botafogo, não queria ir sem antes me despedir desta grande instituição, que me abriu as portas. Desde o primeiro dia me senti em casa. Quero agradecer aos meus companheiros, funcionários, médicos, professores e a todos que representam o escudo do Botafogo. Vesti essa camisa com muito orgulho e responsabilidade, só tenho palavras de agradecimento. Desejo o melhor do melhor para o futuro de vocês! Obrigado tudo", afirmou.

Saravia foi uma das primeiras contratações feitas pela SAF Alvinegra. Com boa passagem pelo Internacional, o atleta chegou com a expectativa de se tornar o titular na lateral-direita, mas não correspondendo com as expectativas e decepcionou.

Com a liberação do atleta, a intenção da cúpula alvinegra é de procurar reforços no mercado para suprir a carência de um lateral-direito titular para o treinador Luís Castro.