John, goleiro do Santos - Foto: Ivan Storti/Santos

Publicado 18/11/2022 16:50 | Atualizado 18/11/2022 16:56

Rio - O Botafogo voltou a acenar com interesse na contratação do goleiro John, do Santos, e irá intensificar as buscas nas próximas semanas para avançar nas tratativas com o atleta, de 26 anos. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Reserva de João Paulo no clube da Vila Belmiro, John já esteve no radar do Glorioso em 2022, quando o clube procurava um reserva para Gatito Fernández. Com a grave lesão do paraguaio no ombro esquerdo, apresentando necessidade de procedimento cirúrgico, o goleiro voltou à pauta.

Na segunda janela de transferências, o São Paulo procurou o Santos para abrir negociações pro John, mas a diretoria do Peixe pediu cerca de R$ 8 milhões, quantia que afastou o Tricolor paulista.

Pensando na próxima temporada, o Botafogo conta com Lucas Perri como arqueiro principal nos primeiros meses de atividade. O goleiro, de 24 anos, foi um dos destaques do clube nas últimas rodadas do Brasileirão e já desponta como provável titular em 2023.