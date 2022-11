Matheus Nascimento, joia do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/11/2022 14:59

O atacante Matheus Nascimento sofreu uma lesão ocular durante uma atividade da Seleção Brasileira sub-20. Assim, neste domingo, o Botafogo informou que ele não integrará a delegação alvinegra que fará a excursão para Londres, na Inglaterra, entre os dias 28 de novembro e 04 de dezembro.

Matheus, vale lembrar, foi um dos convocados pela Seleção para um período de preparação no Chile. O Brasil enfrentou os chilenos na última quinta-feira e volta a enfrentar neste domingo.

O jovem atacante, aliás, não é o único desfalque do Botafogo na excursão internacional. Gatito Fernández, que sofreu uma luxação no ombro esquerdo durante o jogo contra o Atlético-MG, precisou passar por cirurgia e também fica de fora. Por outro lado, ele já recebeu alta e iniciou a recuperação.

Em tempo: o Botafogo volta a campo no próximo dia 3 de dezembro, às 9h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, para enfrentar o Crystal Palace. O amistoso será o último compromisso do Alvinegro no ano.