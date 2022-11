Seedorf e Honda defenderam o Botafogo no passado - Reprodução/Instagram @keisukehonda

Publicado 21/11/2022 17:25

Catar - Craques internacionais com passagem pelo Botafogo, os ex-jogadores Clarence Seedorf e Keisuke Honda tiveram um encontro nesta segunda-feira (21), no Catar, sede da Copa do Mundo. O encontro, em um café da manhã, foi registrado pelo ex-atleta japonês em seu perfil no Instagram.

"Conversei com essa lenda hoje", destacou Honda na publicação.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Botafogo comentaram sobre o reencontro de seus dois ex-jogadores.

Honda e Seedorf >>>>>> Messi e Cristiano https://t.co/cC3tN8mC8M — Nohan (@nohanzin__) November 21, 2022

po as vezes n entra na minha cabeça que o honda e seedorf jogaram no botafogo https://t.co/xXzcH6P2As — lucas (@lucasarctic) November 21, 2022

idolos do fogao! — menezes (@offmenezes) November 21, 2022