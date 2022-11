Patrick de Paula segue treinando com o elenco do Botafogo, mas não vem sendo utilizado pelo técnico português Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo

Patrick de Paula segue treinando com o elenco do Botafogo, mas não vem sendo utilizado pelo técnico português Luís CastroVitor Silva/Botafogo

Publicado 21/11/2022 18:00

Rio - Principal investimento do Botafogo para a temporada de 2022, o volante Patrick de Paula não entregou em campo o esperado. Apesar disso, de acordo com informações do "blog do Mansell", do portal "FogãoNet", o clube carioca não deverá liberar facilmente o jogador em caso de uma possível proposta.

A imprensa portuguesa ventilou recentemente o suposto interesse do Sporting em Patrick de Paula. Ainda não houve nenhum oferta, porém, não passa pelos planos do Glorioso liberar o jogador, a não ser que o valor seja considerado muito bom para as duas partes.

De acordo com o portal, apesar de Patrick de Paula não ter rendido o esperado neste primeiro ano, a qualidade técnica do jogador chama muito a atenção de Luís Castro e dos seus companheiros. Existe uma confiança que o o volante viverá um grande ano em 2023.

Patrick de Paula, de 23 anos, foi a maior contratação da história do Botafogo em termos financeiros. O Glorioso pagou 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) para tirar o jogador do Palmeiras. Em 2022, ele entrou em campo em 22 jogos e fez dois gols.





P