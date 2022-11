Patrick de Paula foi a contratação mais cara da história do Botafogo - Vitor_Silva

Publicado 22/11/2022 11:19

Rio - Ao contrário do que noticiou o jornalista turco Ekrem Konur, especialista no mercado de transferências internacionais, o volante do Botafogo Patrick de Paula não está sendo monitorado pelo Sporting, de Portugal. As informações são do jornal português "Record".

Segundo o veículo, inclusive, o Alvinegro pede uma quantia alta para negociar a contratação mais cara de sua história. O valor pedido é de aproximadamente 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões, na cotação atual).

Patrick de Paula foi comprado pelo Botafogo junto ao Palmeiras por 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 34 milhões). No entanto, o volante viveu uma temporada irregular, atuou em apenas 22 jogos, sendo 16 como titular, e marcou dois gols.