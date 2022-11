Bernardo Valim é uma das joias das categorias de base do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/11/2022 16:39

Rio - O Botafogo decidiu por integrar o jovem Bernardo Valim, de 16 anos, no elenco que viajará para Londres, na próxima semana, em excursão organizada pelo acionista John Textor para

expansão da marca.

Bernardo é o principal nome do time sub-17 do Botafogo, acumula passagens pela seleção brasileira da categoria e renovou recentemente seu contrato com o clube, até julho de 2025.

O elenco do Glorioso, comandado pelo português Luís Castro, se reapresentou na última segunda-feira (21) ao CT Lonier para iniciar a preparação visando o amistoso com o Crystal Palace, no dia 3 de dezembro no Selhurst Park, em Londres.

Ainda há, além do compromisso diante dos Eagles, a possibilidade de uma partida contra o Luton Town, equipe da Championship, a segunda divisão da Inglaterra.