John Textor, acionista majoritário da Botafogo SAF - Vitor Silva / Botafogo

John Textor, acionista majoritário da Botafogo SAFVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/11/2022 11:30

Rio - Após acertar com a Reebok como a nova fornecedora de material esportivo , o Botafogo agora analisa possíveis novos patrocinadores para estampar seu uniforme em 2023. As informações são do "Canal do TF".

As atenções do Glorioso está em seu patrocinador master para a próxima temporada. A atual detentora do maior espaço na camisa alvinegra é a Blaze Bet, que tem vínculo até 31 de dezembro de 2022. Por isso, segundo o jornalista Thiago Franklin, o clube já tem algumas propostas interessantes na mesa.

A diretoria do Botafogo tem a intenção de faturar em 2023 mais do que está recebendo com os atuais patrocínios. No ano que vem, além de disputar o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Série A do Brasileirão, o Alvinegro jogará a Sul-Americana, e volta a ter um calendário internacional após quatro anos.