Publicado 23/11/2022 11:15

Rio - Considerado uma das grandes esperanças do Botafogo para 2023, o atacante Jeffinho, de 22 anos, está com moral com Marçal. O lateral, de 33 anos, rasgou elogios ao jovem e afirmou que mesmo no futebol europeu não viu jogadores com seu perfil com a qualidade técnica do atacante alvinegro.

"O moleque é craque. Eu joguei 12 anos na Europa, quase 13, joguei com muitos bons jogadores, não lembro de ter pego um ponta com a qualidade dele. Acho que ele tem toda a capacidade de jogar na Europa, e não é jogador para Wolverhampton, é um jogador para o Lyon… E aí vamos ver, talvez ele chegue lá e arrebente. Ele não tem medo, pode dar porrada, levanta e vai para cima. É inteligente, sabe jogar. Quando ele começar a acertar a porra do gol e a bola entrar, f...", afirmou em entrevista canal “Resenha com TF” nesta terça-feira.

Marçal discordou da decisão da CBF que deu o prêmio de revelação do Brasileiro para Endrick, do Palmeiras. Na opinião do lateral, Jeffinho merecia receber a honraria.

"Esses são aqueles momentos que você começa a duvidar se as coisas no Brasil são reais mesmo, se são sinceras… Quando você fala de convocação para a Seleção, por exemplo… Quando estávamos no Lyon, o Marcelo zagueiro fez uma temporada fora do normal, jogou para cacete, e os caras levaram o Pablo, que estava no Bordeaux e jogava de vez em quando", disse.