Lucas Perri, goleiro do Botafogo, projetou o duelo com o Crystal PalaceVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 22/11/2022 19:56

Rio - O elenco do Botafogo já iniciou sua preparação para o amistoso Crystal Palace, no começo de dezembro. O duelo marcará o reencontro do goleiro Lucas Perry com o clube inglês. O jogador foi emprestado à equipe inglesa de John Textor em 2019, quando ainda pertencia ao São Paulo. Em entrevista à Botafogo TV, o jogador falou sobre a sua expectativa para o duelo.

"Está sendo muito especial a oportunidade de fazer essas excursões com o Botafogo, o que antigamente era muito comum. Estou muito feliz de poder voltar a um lugar onde fiquei seis meses, onde tive muitas experiências e evoluí muito", disse, antes de completar:

"É uma oportunidade para crescer. No tempo que estive lá evoluí muita coisa, aprendi muita coisa não só como jogador mas também como pessoa. Vai ser uma oportunidade de jogar contra um time da Premier League, num estádio sensacional, tenho certeza de que serão memórias muito boas que iremos levar para o resto da vida", destacou o goleiro.

Lucas Perri também falou sobre a importância da torcida que, assim como nos jogos do Campeonato Brasileiro, promete marcar presença no amistoso em Londres.

"Não tenho o que falar da torcida, ela sempre nos apoiou, é impressionante o trabalho que eles têm para se deslocar, fazer viagem para o Ceará e lotar a parte adversária, Goiás, e não poderia ser diferente lá em Londres. Esse esforço que a torcida faz é muito importante para a gente", finalizou o goleiro.

O Botafogo enfrentará o Crystal Palace no dia 3 de dezembro, às 9h30 (horário de Brasília), no Selhurst Park Stadium, em Londres, na Inglaterra.