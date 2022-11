Fernando Marçal elogiou o lateral Rafael - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 23/11/2022 17:42

Rio - Torcedor do Botafogo, o lateral-esquerdo Marcelo não vive grande fase no Olympiacos, da Grécia, e rumores dizem que o jogador pode estar de mudança em breve. Embora nenhuma conversa tenha sido iniciada, as portas do Glorioso foram abertas para Marcelo por Fernando Marçal, que, em entrevista ao canal "Resenha com TF", falou sobre a chance do experiente atleta defender a camisa do seu time do coração.



"Marcelo foi melhor lateral-esquerdo que eu já vi. Qualidade ele tem de sobra, hoje um amigo brincou comigo, ele estava com muitos botafoguenses do lado, falando que ninguém agora quer o Marcelo, aí eu falei: “Pode mandar vir, tá maluco?” Com a qualidade que ele tem, joga de 10, de segundo homem de meio, em qualquer lugar do meio para frente. O Jeffinho cansou? Põe ele de ponta… Lateral não, lateral está tranquilo (risos). É um puta jogador", destacou Marçal.

Ainda na entrevista, Marçal rasgou elogios ao lateral-direito Rafael, e contou um pouco sobre os bastidores da recuperação das lesões do jogador no CT do Botafogo.

"Tecnicamente nada mudou, vemos todos os dias o Rafael que é o Rafael. Mentalmente, depois da cabeçada, no dia seguinte você tinha ali um ex-jogador, que não queria mais… Voltou, teve a lesão no tendão, volta aí toma uma cabeçada quando era o melhor em campo. Aí agora teve mais uma lesão na posterior… É um guerreiro, ele é um exemplo para ele mesmo e para todos nós de superação. Acho que podemos esperar um Rafa embaçado em 2023, está trabalhando pra cacete", revelou Fernando Marçal.