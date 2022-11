Bira é mascote do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/11/2022 14:47

O mascote Bira, do Botafogo, fez a festa dos torcedores alvinegros nas redes sociais ao aparecer na entrada ao vivo da CNN Portugal em Doha. O fato aconteceu nesta quinta-feira, antes da estreia da seleção portuguesa na Copa do Mundo. Confira no vídeo abaixo:

O Botafogo assusta pic.twitter.com/LfZDlcre9M — Thiago Pinheiro (@othiagopinheiro) November 24, 2022

Vale lembrar que o Alvinegro Carioca enviou uma equipe ao Catar para a cobertura da Copa do Mundo. A ideia é fazer ações de ativação e posicionamento da marca Botafogo. Além disso, claro, há conteúdos exclusivos. Tudo pode ser visto nas redes sociais do Glorioso.

Em tempo: o torcedor alvinegro matará a saudade de ver o time em campo já no início do próximo mês. O Botafogo volta a campo no dia 3 de dezembro, às 9h30 (de Brasília), para enfrentar o Crystal Palace em jogo amistoso no Selhurst Park.