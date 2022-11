Lucas Fernandes pode ser adquirido em definitivo pelo Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/11/2022 12:50

Rio - O Botafogo está próximo de adquirir o meia Lucas Fernandes em definitivo. De acordo com o jornal português "A Bola", apesar de o contrato de empréstimo com o Portimonense ser válido até o fim de 2023, o Glorioso já se prepara para acionar a cláusula de compra.

Desde que chegou ao Botafogo, Lucas Fernandes se tornou uma das referências técnicas da equipe. Por isso, além do valor de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões) já investido no jogador por seu empréstimo, o Glorioso está disposto em investir mais 4 milhões de euros (R$ 22 milhões) para comprá-lo.

O São Paulo, clube formador do atleta e detentor de 50% de seus direitos econômicos, está monitorando a situação, segundo o site "Gazeta Esportiva".

Revelado pelo Tricolor paulista em 2016, Lucas Fernandes foi emprestado ao Portimonense em 2018 e, em 2019 foi adquirido parcialmente pelo clube português. Agora, emprestado ao Botafogo, o jogador se destacou com boas atuações no meio-de-campo. Em 26 jogos com a camisa alvinegra, ele marcou dois gols e deu três assistências.