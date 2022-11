Willian Arão vestiu a camisa do Botafogo em 2015 - Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Willian Arão vestiu a camisa do Botafogo em 2015Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Publicado 25/11/2022 14:52 | Atualizado 25/11/2022 14:54

Rio - O volante Willian Arão, ex-Flamengo e atualmente no Fenerbahçe, que defendeu a camisa do Botafogo em 2015, segue tentando as últimas cartadas no campo judicial em seu processo com o Alvinegro. Condenado a pagar R$ 4 milhões ao Glorioso em 2019, a dívida do jogador, com atualizações no caso, já ultrapassa os R$ 7 milhões.

Em entrevista ao "Canal do Anderson Motta", Durcesio Mello, presidente da parte social e olímpica do Botafogo, deu detalhes sobre o processo e como a transferência para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) não será aplicada neste caso.

"Já ganhamos em segunda instância, o dinheiro está depositado em juízo e estamos esperando, porque ele vai recorrendo, recorrendo… Já está em R$ 7 milhões. O dinheiro irá para a associação. Tudo que é de futebol, como mecanismo de solidariedade, entra para o Botafogo e eu repasso para a SAF, mas nesse caso do Arão o dinheiro é nosso, porque já havíamos ganho em segunda instância anteriormente à chegada da SAF. O dinheiro está em juízo", disse.

Relembre o caso

Willian Arão se destacou no Botafogo em 2015 e seu contrato com o clube possuía cláusula de renovação automática, que seria acionada no ato do depósito do pagamento por parte da diretoria alvinegra, na época liderada pelo ex-presidente Carlos Eduardo Pereira.

Com proposta do Flamengo, onde ficou até julho de 2022, Arão, no entanto, recusou tal gatilho contratual e devolveu o depósito do Botafogo, que era de R$ 500 mil. O caso parou na Justiça e o clube, após quase quatro anos lutando pelo valor da multa, venceu a ação em 2019.