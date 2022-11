Amistoso com o Crystal Palace visa continuar reposicionando o Botafogo fora do Brasil - Foto: Divulgação/Botafogo

Amistoso com o Crystal Palace visa continuar reposicionando o Botafogo fora do BrasilFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 28/11/2022 14:01

O Botafogo embarcou na noite deste domingo para Londres. Depois de 31 anos, o Alvinegro vai parar o exterior, onde fará um amistoso contra o Crystal Palace no dia 3 de dezembro. A partida tem o intuito de continuar reposicionando o clube fora do Brasil.

A preparação começou no dia 21 de novembro, quando o time se reapresentou logo depois de uma pausa ao final do Brasileirão. Na Inglaterra, os treinos serão no Centro de Treinamento do Crystal Palace. Inclusive, o local é conhecido por ser um dos melhores entre as equipes da Premier League.



O técnico Luís Castro vê o amistoso com bons olhos. Inclusive, é uma maneira de apresentar o Botafogo, em campo, além da história.